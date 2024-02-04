نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل للإرهاق والتخسيس.. ماذا تعرف عن العلاج بمياه البحر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، السفير محمد بن يوسف، سفير دولة تونس لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، خاصة في العلاج بمياه البحر.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، إن تونس من الدول الرائدة في تقديم أحدث تقنيات العلاج بمياه البحر، وتمتلك ما يزيد عن 50 مشفى ومركز لخدمة هذا الغرض، وتستقبل راغبي الاستشفاء من أوربا وألمانيا، لافتا إلى أن السفير التونسي سيمد الجانب المصري بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمراكز الاستشفاء والعلاج بمياه للبحر في تونس، حتى يتسنى للجانب المصري الاطلاع على ما تم التوصل إليه، بما يتيح وضع تصور للتطوير، وفقا لأحدث التقنيات المعمول بها عالميا.

ونرصد في السطور التالية أهم 10 معلومات عن العلاج بماء البحر، وفقا للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه في تونس، وهي كالتالي:

- مصطلح "Thalasso" يشير إلى العلاج بمياه البحر، مستمد من الكلمة الإغريقية "Thalassa" التي تعني "البحر".

- يتضمن العلاج بمياه البحر استخدام مكونات مثل الطين البحري والأعشاب البحرية، ويشمل استنشاق الهواء الطلق والاستحمام في مياه البحر.

- يشمل العلاج أيضًا استخدام مواد طبيعية بحرية والتركيز على النظر في الأفق البعيد للشاطئ والبحر لتحقيق الراحة والهدوء.

- المراكز التونسية تقدم خدمات ممتازة بفضل تجهيزات متطورة وفريق طبي ذو كفاءة عالية وتخضع لمراقبة دقيقة لضمان تقديم خدمات جيدة وممتازة.

- ماء البحر المستخدم في المعالجة خالٍ تمامًا من التلوث بفضل متابعة دقيقة للتيارات البحرية وإجراءات حماية المحيط.

- تونس وضعت تشريعات صارمة لمعالجة مياه البحر وتنظيم عمل المراكز بما في ذلك شروط العمل والإدارة.

- يُعتبر العلاج بمياه البحر حلًا مناسبًا لحالات الإرهاق وللمحافظة على الصحة والجمال وفقدان الوزن الزائد.

- التخسيس يتم من خلال حمامات خاصة وحمية غذائية مخصصة تمهيدًا لدراسة دقيقة واستفادة من أحدث التجهيزات في مجال التغذية.