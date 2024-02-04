يا ترى المبلغ المخصوم كام.. تعرف على حقيقة الخصم من معاشات شهر فبراير 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زادت حيرة العديد من أصحاب المعاشات بعد صدور قرار تخفيض قيمة المعاشات خلال شهر فبراير الجاري، وخاصة أن أصحاب هذه المعاشات من الفئة المحدودة الدخل التي تعتمد بشكل أساسي على المعاشات كدخل أساسي، ولذلك زادت التساؤلات حول هذه المبالغ المخصومة من المعاش فهي نسبة كبيرة لا يستهان بها تتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه، وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن بعض المواطنين من سحب المعاش بقيمته الكاملة من دون أي خصم.

أسباب الخصم من معاش فبراير 2024

شك المواطنين من أصحاب المعاشات أن الخصم من معاش فبراير 2024 كان يتضمن الزيادة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة المصرية من شهر يناير الماضي، حيث اعتقد البعض أن الحكومة خصمت 300 جنيه بعد زيادتها في الشهر الماضي، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ لأن وزارة التضامن الاجتماعي لم تصدر أي بيان رسمي بهذا الخصم من المعاش، ولذلك طلبت إدارة البنك الأهلي وبنك مصر من أصحاب المعاشات أن يقوموا بالاتصال على خدمة العملاء لمعرفة سبب هذا الخصم، كما أشارت الحكومة المصرية إلى ضرورة التواصل مع خدمة عملاء البنك للتعرف على سبب هذا الخصم من المعاش عبر الخط الساخن على رقم 19623 أو عبر الرقم 0020225941200.

مواعيد صرف المعاشات لهذا الشهر

أعلنت الوزارة عن موعد صرف المعاش لشهر فبراير 2024 على النحو التالي: