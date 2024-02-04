نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «يا قدس لن ننسى».. أنشودة لطالب أزهري تجذب رواد جناح الأزهر بمعرض الكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الطالب عطية مصطفى البديوي، الطالب بمعهد «بشبيش» الأزهري، قصيدة بعنوان «يا قدس لن ننسى»، للمنشد الكويتي محمد الحسيان، اليوم على مسرح البانوراما الخاص بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي نالت إعجاب رواد الجناح، الذين توافدوا بأعداد كبيرة على الجناح اليوم منذ الصباح، حيث أشادوا بأداء الطالب للقصيدة، وكلماتها الرائعة، فضلا عن صوته الحسن، مؤكدين أن جناح الأزهر الشريف يعد الأبرز في معرض الكتاب هذا العام.



وجاءت كلمات أنشودة «يا قدس لن ننسى»، (يا قدس يا مدينة تهفو إليها الروح، يا وردة مروية بدم الشهيد، صبرا سنرفع راية فوق الجبين تلوح، تروي وتشفي شعبك المجروح، يا قدس لن ننسى، سنصلي بالأقصى، لو باعت الدنيا.. سنظل يا غزة، الصبح آت لن يطول بنا الظلام، فالنصر يأتي بعد أن تطوى الآلام، وستنموا أزهار الحياة من الركام، حتى يسود العدل في أرض السلام).



من جانبها أوضحت نهى درويش، مدير عام رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، أن قصيدة «يا قدس لن ننسى»، تأتي ضمن فعاليات مشاركة إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الغربية الأزهرية، برئاسة د/أحمد رضوان، مدير رعاية الطلاب، وأماني ابرهيم، مسؤول النشاط الطلابي بالمنطقة، اليوم في جناح الأزهر بمعرض الكتاب، والتي تضمنت العديد من الفقرات التي قدمها الطلاب، حيث قدموا أيضا أكثر من ميدلي وطني يضم أشهر الأناشيد الوطنية، مثل «يالي من البحيرة»، «بص في عنينا»، «أنا المصري»، بالإضافة إلى ميدلي ديني، يضم أشهر الأناشيد الدينية مثل «قمر سيدنا النبي»، «يا إمام د الرسل»، «مولاي»، «أم النبي».