نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.. الأوقاف تعقد (1444) ندوة علمية الأربعاء القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد وزارة الأوقاف المصرية بمناسبة الإسراء والمعراج (1444) ندوة علمية يوم الأربعاء القادم تحت عنوان "الإسراء والمعراج.. دروس وعبر" وذلك في إطار دور الوزارة العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وذلك على النحو التالي:

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/مساجد-الندوات-الكبرى.pdf

الجدير بالذكر أنه سيتم يوم الأربعاء القادم الموافق 7/2 بإذن الله تعالى احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها كل عام وأنتم خير.