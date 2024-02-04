انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأحد 4 فبراير 2024 .. الأرصاد تعلن عن طلب عاجل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها المستمرة حول حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأحد 4 فبراير 2024، في ظل موجة الأجواء غير المستقرة التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية حيث تنخفض درجات الحرارة على مختلف الأماكن

وحذرت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأحد 4 فبراير الجاري ،سيشهد تراجع في قيم في درجات الحرارة حيث طقس مائل للبرودة في ساعت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك في ساعات المساء، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر والتزام أماكنهم، وعدم القيادة أثناء سقوط الأمطار إلا للضرورة القصوى، في ظل هذه الأجواء الممطرة

حالة الطقس الساعات القادمة