انت الأن تتابع خبر تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين .. بيان عاجل من الداخلية يكشف التفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حمست وزارة الداخلية، على لسان مصدر أمني، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024، عى مواقع السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين.
- وانتشرت العديد من الأقاويل بين مستخدمي الشبكة العنكبوتية في مصر، التي تشير إلي أن وزارة الدخلية أصدر قرار رسمي يتصل على تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين، مما أثار حالة التساؤل بين المواطنين.
تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين
- وأكدت وزارة الدخلية على لسان المصدر الأمني الذي رفض ذكر اسمه أن ما نشر حول تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين، هو مجرد أقاويل ليس لها أي أساس من الصحة ولم يصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن، مشيرة إلي أن هذه الأقاويل نشرت عن طريق الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.
- وأضافت الوزارة في بيانها، إن ذلك يأتى في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من ادعاءات لنشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.