انت الأن تتابع خبر تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين .. بيان عاجل من الداخلية يكشف التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حمست وزارة الداخلية، على لسان مصدر أمني، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024، عى مواقع السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين.

وانتشرت العديد من الأقاويل بين مستخدمي الشبكة العنكبوتية في مصر، التي تشير إلي أن وزارة الدخلية أصدر قرار رسمي يتصل على تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين، مما أثار حالة التساؤل بين المواطنين.

تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين