نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة بنى سويف .. هاتها في ثواني من هنا

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رياض - احمد صلاح - حازت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة بنى سويف، اهتمام الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور، على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024.

واعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، بنسبة نجاح وصلت إلي 73.69% لطلبة النظامى و33.6% للمنازل، حيث تقدم للامتحان 56 ألف و721 للنظامى حضر منهم 56 ألف و234 طالباً للنظامى، وتقدم لامتحان المنازل828 حضر منهم 744 طالباً

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة بنى سويف

وحددت المحافظة عدد من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها من أجل الحصول على نتيجة تالتة اعدادي الترم الأول 2024 محافظة بنى سويف والتي تتمثل في :