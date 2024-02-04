انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. إصابة أكثر من 6 أشخاص في حادث تصادم على محور 30 يونيو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 7 أشخاص بينهم طفل، وذلك نتيجة حادث تصادم جنوب محافظة بورسعيد، على طريق محور 30 يونيو . وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلي تصادمها .

ووصل بلاغ غرفة عمليات النجدة في بورسعيد اليوم الأحد 4 فبراير 2024 بشأن حادث محور 30 يونيو، حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى 30 يونيو 7 إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

حادث محور 30 يونيو

وكشف التقرير الطبي عن حادث محور 30 يونيو وصول 7مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد حيث أنه نقلهم إلي مستشفى قريب من الحادق لتلقي العلاج اللازم حتي يتمثل إلي الشفاء التام، وتم التحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة، كما تم الدفع بعدد من الأوناش من أجل إزالة السيارة عن الترعة وعودة حركة السير إلي طبيعتها.