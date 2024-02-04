نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن نتيجة إعدادية سوهاج الترم الأول Sohag results.. مبروك النجاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 في محافظة سوهاج، باستخدام الاسم ورقم الجلوس، يأتي هذا الاستعلام تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لطلاب المرحلة الإعدادية وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام بسهولة عن نتيجة إعدادية سوهاج للترم الأول 2024.

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج الترم الأول برقم الجلوس 2024

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير ٢٠٢٤ لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 86 % على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ 83 ألف 717 طالب وطالبة، حضر منهم 83 ألف و330 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر 71 الف 343 طالب وطالبة بنسبة نجاح 85 %، مشيرا إلى أن قطاع الشمال حصل على نسبة 73%، وقطاع وسط 87%، وقطاع جنوب 91%، بنسبة عامة 86 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة سوهاج

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة سوهاج عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية اضغط هنـــا .

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 سوهاج عبر منصة امتحانات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بالمنوفية، تقدم منصة امتحانات مصر، رابط نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة سوهاج، وكل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس في كافة إداراتها التعليمية،

نتائج الامتحانات.. نتيجة ثالثة إعدادي الترم الأول حصريًا عبر منصة امتحانات مصر

تقدم منصة امتحانات مصر، المتخصصة في عرض كل ما يخص سير العملية التعليمية والدراسية ومراجعة ليلة الامتحانات، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، أو التعليم الجامعي، ويمكنكم متابعة كل ذلك عبر منصة امتحانات مصر من خلال تبويب نتيجة الشهادة الإعدادية الخاص بالامتحانات.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

ويأتي توزيع درجات الفصل الدراسي الأول 2024، محافظة سوهاج، للشهادة الإعدادية في المواد المُضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 30 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

ليكون بذلك مجموع المواد 120 درجة.

كما تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2024 المواد التي لا تضاف للمجموع وهي: