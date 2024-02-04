بحوزتهم 43 مليون جنيه.. ضبط تشكيلات عصابية للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 07:33 مساءً - واصلت الداخلية حملاتها الامنية لمواجهة مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، فقد أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرام الأموال العامة قيام عناصر تشكيلات عصابية بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بحوالى 43 مليون جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت وزارة الداخلية إستمرا ضرباتها الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد، فضلاً عن تكثيفها للجهود فى رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.