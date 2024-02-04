أيام ويبدأ شهر الصوم.. تعرف على موعد غرة شهر رمضان 2024 وعدد أيامه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لم يتبقى سوى أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم لعام 2024 الذي ينتظره عدد كبير من المسلمين حول العالم في جميع البلاد الإسلامية، وسوف تصادف بدايته بداية الربع الأول من العام، وذلك وفقًا للتقويم الميلادي للعام 2024، وسوف تكون غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام في يوم الإثنين، الموافق ١١ من شهر مارس 2024، وسنوضح المدة المتبقية على بداية هذا الشهر الكريم بالإضافة إلى عدد أيام شهر رمضان لهذا العام.

كم تبقى على بداية الشهر الكريم؟

قامت الحسابات الفلكية التي تم إعدادها من قبل معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بالكشف عن الموعد الخاص بشهر رمضان، والمدة المتبقية على بدايته، وقد أشارت الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2024 سوف تبدأ فلكيًا في يوم ١١ من مارس، وسوف تكون العدة ٣٠ يوم، وبهذا فإن المتبقية لبدايته تقل عن شهر ونصف، بالتحديد لم يتبقى سوى 35 يوم على غرة شهر رمضان الكريم.

عدد أيام شهر رمضان 2024

أما بالنسبة لعدد أيام شهر رمضان لهذا العام، فمن المتوقع أن يكون عدد أيام شهر رمضان ٣٠ يوم كاملة، وبهذا يكون عيد الفطر في يوم الأربعاء، الموافق ١٠ من أبريل لعام 2024، ويعتبر شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمرية، ويأتي بعد انتهاء شهر شعبان، ثم يتبعه شهر شوال، وقد فضل الله عز وجل هذا الشهر على باقي أشهر السنة، لأنه يمثل أحد أركان الإسلام بسبب الصيام الذي فرض على كل مسلم، وكما أشارت الحسابات الفلكية فإن بداية الشهر ستكون يوم الإثنين، الموافق ١١ من مارس وسيكون هذا اليوم هو الأقل في عدد ساعات الصوم بمعدل ١٣ ساعة و١٨ دقيقة، كما سيكون آخر أيام هذا الشهر الفضيل هو يوم الثلاثاء، الموافق ٩ من أبريل، وسيكون اليوم الأول في عدد ساعات الصوم بمعدل ١٤ ساعة و١٤ دقيقة.