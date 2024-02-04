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6 طن و10 أفدنة أفيون.. الداخلية تعلن ضبط بؤرة إجرامية بجزيرة نيلية فى أسيوط تضم 16 عنصراً شديد الخطورة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 08:34 مساءً - إستمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمتجرى المواد المخدرة، وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية تضم 16 عنصر إجرامى شديدى الخطورة، بممارسة نشاط إجرامى فى زراعة المواد المخدرة والإتجار بها بجزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

 

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بإستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهم وضبط الآخرين، كما تم ضبط 6,5 طن لمخدر بانجو، و10 أفدنة منزرعة بنباتى الأفيون والبانجو المخدرين، 16 بندقية آلية، 51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية.

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 36,5 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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