نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتائج صفوف النقل للمرحلة الثانوية إلكترونيا بتعليم الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن إتاحة نتائج امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وذلك تيسيرا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد، وكذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وذلك بتعليمات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وفي إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي.

الموقع الالكتروني للمديرية:

https://www.gizaedu.net

كما يتم إتاحة نتائج الامتحانات بالمدارس يوم الثلاثاء، على أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة ويمنع تحصيل أي مبالغ مالية تحت أى مسمى.