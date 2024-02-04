نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يشهد حفل افتتاح المهرجان الثامن لمركز الصفا للتنمية الشبابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الأحد الموافق الرابع من فبراير 2024م، كرنڤال مركز الصفا للتنمية الشبابية الثامن، لتوعية الشباب وحمايتهم من خطورة السوشيال ميديا.

وذلك بحضور النائب محمد علي رئيس مجلس إدارة المركز، عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب، سلامة حميدة مدير إدارة شباب العمرانية، وإبراهيم جعفر المدير التنفيذي للمركز.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للطليع محمد تامر، وتلا ذلك كلمة الدكتور محمد علي رئيس مجلس إدارة مركز الصفا للتنمية الشبابية.

وألقى وكيل الوزارة كلمته حيث بدأها بالشكر لمجلس إدارة المركز والقائمين على هذا العمل الرائع، لأولياء الأمور وأعضاء المركز .

وأشار الوكيل إلى أهمية مثل هذه البرامج لإخراج طاقة النشء فيما هو مفيد لهم ولمجتمعهم وذلك لتنوع الأنشطة التي تخدم جميع الفئات.

كما أشاد باختيارهم لاسم الكرنفال هذا العام لما يوضح تأثير السوشيال ميديا على النشء والشباب وما تحتله وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف منصاتها لجزء كبير في حياة كل شخص على مدار الساعة.

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، كلمته للطلائع بضرورة التيقن والتحقق من ما يشاهدونه على منصات التواصل الاجتماعي وعدم تصديق كل مايتم نشره، واستخدام السوشيال ميديا في كل ما هو إيجابي ومفيد لاكتساب المهارات، وثقل المواهب.

وأضاف الوكيل خلال كلمته بأن النشء هم المستقبل ويجب أن لا ينقادوا وراء الشائعات والأفكار المغلوطة.

ومن جانبه قام الخبير والكاتب محمد عبدالله خبير السوشيال ميديا بإلقاء ندوة تثقيفية عن منصات التواصل الاجتماعي ودورها وتأثيرها في المجتمع المصري، وأوضح فيها كيفية تأثير وتوجيه السوشيال ميديا على حياة وسلوكيات الأطفال والتأثيرات السلبية والإيجابية التي تواجههم من الاستخدام غير الممنهج له.

وحاور الأعضاء والحضور الخبير وناقشوه في بعض المحاور والأسئلة التي تهمهم حول استخدام الهواتف وكيفية التعافي من إدمان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كما قام على حثهم على القراءة وتعليم أشياء جديدة مفيدة.

وفي الختام تم التقاط الصور التذكارية مع الحاضرين.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات