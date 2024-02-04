انت الأن تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 4 فبراير 2024.. «وصلت إلى 160 جنيه» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 4 فبراير 2024، ارتفاع جديد في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، خلال التقرير المفصل سنتعرف على أسعار البيض والفراخ في الأسواق.

سعر كرتونة البيض اليوم

ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية بشأن التعرف على سعر كرتونة البيض اليوم، خاصة بعد أن وصلت سعر البيضة الواحدة في الأسواق ما بين 5 إلى 6 جنيه.

– سعر كرتونة البيض الأحمر في بورصة الدواجن تصل إلى 147 جنيه وللمستهلك تسجل 158 جنيه.

– سعر البيض الأبيض في بورصة الدواجن تصل إلى 145 جنيه وللمستهلك 158 جنيه

– سعر البيض البلدي في بورصة الدواجن تصل إلى 145 جنيه وللمستهلك 160 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية بشأن التعرف على أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد، عزيزي القارئ إليكم أسعار الفراخ البيضاء اليوم:

– سعر الفراخ البيضاء 93 جنيه للكيلو في البورصة تصل للمستهلك بقيمة 100 إلى 105 جنيه

– سعر كيلو الفراخ الساسو من 120 جنيه إلى 121 جنيه للمستهلك بقيمة من 125 إلى 127 جنيه.

– سعر الفراخ البلدي عند من 100 جنيه في البورصة للمستهلك بقيمة 105 جنيه.

– سعر الفراخ الأمهات الأبيض من 78 جنيه في البورصة للمستهلك بقيمة من 80 إلى 85 جنيه.

وهذه الأسعار التي تم عرضها سابقا لأخر تحديث للأسعار الدواجن والبيض في جمهورية مصر العربية، على مدار اليوم.