انت الأن تتابع خبر قانون الايجار القديم.. تطبيق زيادة الإيجارات بنسبة 15% لهذه الفئات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية بشأن التعرف على موعد زيادة الإيجارات القديمة 2024، وذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.

قانون الايجار القديم

أصبح قانون الايجار القديم الشغل الشاغل بين المواطنين في جمهورية مصر العربية بعد بداية تنفيذ زيادة الإيجارات القديمة خلال 2024 تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 والتي تخص الزيادة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، بنسبة 15% سنويًا.

وفقا لقانون الايجار القديم وتحديدا للمادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة التي تنص على زيادة الإيجارات للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، بنسبة 15% سنويًا.

موعد زيادة الإيجارات القديمة في مصر

يبحث الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن موعد زيادة الإيجارات القديمة في مصر للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، بنسبة 15% سنويًا، والتي تشهد زيادة جديدة بنسبة 15%، في أول مارس 2024 وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون.

فئات المخاطبة لزيادة الإيجارات القديمة