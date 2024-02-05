انت الأن تتابع خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد لشهر فبراير 2024.. «وأنت قاعد في البيت» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركات توزيع الكهرباء عن إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد لشهر فبراير 2024، خلال التقرير المفصل سنتعرف على خطوات الاستعلام وطريقة سداد الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية بشأن التعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، عزيزي القارئ إليكم الخطوات التالية:

– الدخول إلى موقع وزاة الكهرباء

– حدد أيقونة خدمات.

– اختر الاستعلام عن الفواتير.

– اختر الشركة التابع لها.

– ادخل قراءة العداد.

– ادخل الكود الخاص بك.

– اضغط استعلام.

– يظهر قيمة الاستهلاك الشهري.

الجدير بالذكر أن شركات الكهرباء هي شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

كيفية سداد فاتورة الكهرباء أون لاين؟

يتساءل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن كيفية سداد فاتورة الكهرباء أون لاين؟ من خلال اتباع الخطوات التالية:

– الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

– اختر أيقونة «دفع الفاتورة».

– سجل الدخول.

– أدخل بيانات العداد في الخانات المحددة

– أضغط على الدفع بواسطة فوري

بإمكانك دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا في مصر من خلال 12 محفظة بنكية وهي بنك مصر، والبنك الأهلى، وبنك CIB، وبنك الإسكندرية، وبنك كريدى اجريكول، وبنك بلوم، وبنك QNB، وبنك الإسكان والتعمير، وبنك أبوظبى الامارتى، وبنك عودة، وبنك قناة السويس، وبنك NBK.