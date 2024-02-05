نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هاتلي واحد بتاح سوكر"… ما الذي يحدث للآثار في سقارة؟ (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على مقطع فيديو تم تصويره أثناء تجهيز أحد المواقع في منطقة سقارة، وتم التقاطه أمس السبت حسب المصدر الذي تواصل مع دوت الخليج.

وعلى الرغم من أن وزارة السياحة والآثار لم تعلن عن كشف أثري جديد أو غيره، إلا أن الفيديو يُظهر كما لو أنه كانت هناك حفائر ما.

وتتردد بالفيديو كلمات من مسؤولين في الآثار، وكأن هناك من يأمر بإحضار الآثار من مكان ما، حيث يقول أحدهم "هاتلي واحد بتاح سوكر" وكأنه يريد تمثالًا أثريًا للمدعو بتاح سوكر لوضعه على منضدة العرض.

ويظهر في الكادر شخص يحمل قفص ممتلئ بتماثيل الأوشابتي المصنوعة من الفيانس حيث يلتقط شخص آخر التماثيل بشكل مجمع وصوت ارتطامها واضح، إضافة لأحد التوابيت الملقاة على الرمال.

والسؤال الآن كيف يتم معاملة الآثار بتلك الطريقة ولماذا وماهو الغرض الذي من أجله يتم ترتيب تلك الآثار ومن أين أتت؟