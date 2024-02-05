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أحمد جودة - القاهرة - "تراجع في عيار 21".. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 في مصر (التحديث الأخير).. في الفترة الأخيرة، يشهد سعر الذهب في مصر انخفاضًا كبيرًا، ويُرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، كما تسهم عمليات البيع الكبيرة في سوق الصاغة في هذا التراجع، حيث يسعى التجار إلى جني الأرباح، ويُسجل سعر عيار 21، الذي يتمتع بأوسع انتشار، نحو 3525 جنيهًا للبيع و3425 جنيهًا للشراء، مما يعكس التغيرات الحادة في الأسواق المحلية.

سعر الذهب اليوم

"تراجع في عيار 21".. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 في مصر (التحديث الأخير)

في اليوم الإثنين 5 فبراير 2024، شهد سعر الذهب في مصر استمرارًا في التراجع بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وقد ارتفعت نسب الفائدة على عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية لليلة واحدة إلى 21.25%، 22.25%، و21.75% على التوالي، وهذا الإجراء قد أثر بشكل ملحوظ على أداء سوق الذهب في البلاد، حيث تسارعت وتيرة التراجع في هذا السياق الاقتصادي.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في مصر:-

1- عيار 24:

- للبيع: 4028.5 جنيه

- للشراء: 3914.25 جنيه

2- عيار 22:

- للبيع: 3692.75 جنيه

- للشراء: 3588 جنيهًا

3- عيار 21:

- للبيع: 3525 جنيهًا

- للشراء: 3425 جنيهًا

4- عيار 18:

- للبيع: 3021.5 جنيه

- للشراء: 2935.75 جنيه

5- عيار 14:

- للبيع: 2350 جنيهًا

- للشراء: 2283.25 جنيه

6- عيار 12:

- للبيع: 2014.25 جنيه

- للشراء: 1957.25 جنيه

7- عيار 9:

- للبيع: 1510.75 جنيه

- للشراء: 1467.75 جنيه

جنيه ذهب:

- للبيع: 28200 جنيه

- للشراء: 27400 جنيه

أونصة:

- للبيع: 2040 دولار

- للشراء: 2039 دولار.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ حسب المصنعية والعيار، حيث يتراوح متوسط السعر في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا للجرام، وهذا التباين يعود إلى اختلاف المعادن المستخدمة وتقنيات التصنيع، ويمكن أن تصل النسبة المئوية لتكلفة الصياغة إلى 10% من سعر جرام الذهب، وهذا يعتمد على الصاغة والمحافظة، والقيراط يلعب دورًا حيويًا، حيث تقل نسبة القيراط كلما زادت نسبة المعادن الأخرى، ويتم استخدام الأوقية، التي تزن 31.1 جرام، كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتشكل أسعار الذهب في مصر معلومة اقتصادية مهمة، حيث تلعب دورًا بارزًا في توجيه قرارات المقبلين على الزواج والمستثمرين. يعزى هذا الاهتمام إلى ارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي، وفي ظل تدهور اقتصاد العديد من الدول، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين، سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

نصائح شعبة الذهب للشراء

عند شراء الجنيه الذهب، يتعين عليك ضمان الحصول على فاتورة ضريبية تشمل معلومات أساسية مثل رقم السجل التجاري ورقم البطاقة الضريبية للبائع، كما يجب التحقق من وجود سيريال نمبر في الفاتورة لضمان مصداقيتها، ويفضل أيضًا التأكد من أن الفاتورة أصلية ومكربنة بشكل واضح لضمان صحة المعاملة والحماية القانونية.