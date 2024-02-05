«الصحة» تعلن إطلاق النسخة الثالثة من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الإصدار الثالث من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة، والمتضمن ميكنة تصاريح الدفن، ودورات العمل بمكاتب الصحة، والتي تُمثل نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه النسخة تشمل العديد من التحسينات والتطويرات، التي تتضمن ميكنة تصاريح الدفن، بحيث يتم إصدارها إلكترونيًا، مما يُسهل حصول المواطنين الحصول على التصاريح، ويُقلل الإجراءات الروتينية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن النسخة الثالثة تتضمن إضافة رمز QR على جميع المستخرجات بحيث يُمكن التحقق من صحة المستخرجات إلكترونيًا، مما يُقلل من حالات التزوير، إلى جانب تحسين كفاءة العمل وتقليل الأخطاء، من خلال ميكنة دورات العمل بمكاتب الصحة.

وأكد «عبدالغفار» أن تحسين جودة الخدمات الحكومية، تساهم في تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية للمواطنين، منوها إلى أن تسجيل حالات الوفاة لحظيًا، وإرسالها لجميع جهات الدولة، يُساهم في تقديم الخدمات للمواطنين على أساس سليم، ويدعم الربط الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمطارات والمواني، والسفارات، والهيئات، لتأكيد صحة الإصدارات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن النسخة الثالثة من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة، تُعد خطوة هامة نحو مستقبل أفضل للخدمات الحكومية في مصر، وتُؤكّد التزام وزارة الصحة بتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

وبدوره، قال المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية والمدير التنفيذي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، إن الإصدار الثالث يهدف إلى توفير آليات لتبادل البيانات والخدمات مع الجهات الحكومية المختلفة للحفاظ على الاقتصاد القومي، ومنح الخدمات الحكومية على أساس سليم.