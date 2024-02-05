نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضوة "قومي المرأة" تزور جناحي المجلس وحلايب وشلاتين بمعرض الكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" وتستمر حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة،

قامت الدكتورة نادية زخارى عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمى بالمجلس بتفقد جناح المجلس فى منطقة B54 بصالة ٣ فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته رقم ٥٥

وأشادت الدكتورة نادية زخارى باصدارات ومطبوعات المجلس التى صدرت خلال السنوات الأخيرة معبرة عن سعادتها بتوافر تلك المجموعة من الإصدارات التى تكون مرجعًا للباحثين والدارسين لما تشمله تلك الاصدارات من معلومات وبيانات بآراء خبراء ومتخصصين فى كافة المجالات العلمية والقانونية والسياسية والحقوقية والاجتماعية

مما يسهل على الباحثين والدارسين ويخدم البحث العلمى

و اشادت مقررة لجنة البحث العلمى بمنتجات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية المتنوعة التى صنعت بايدى سيدات متميزات من مختلف محافظات مصر، من خلال التدريب بالمشاغل والوحدات الانتاجيه التابعه للمجلس واتقن حرفًا مميزة تحقق دخل لهن ولأسرهن

وعبرت " زخارى " عن إعجابها بورش الحرف اليدوية التى يقدمها جناح المجلس خلال فترة انعقاد معرض القاهرة الدولى للكتاب حيث شاهدت خلال زيارتها عددا من السيدات والفتيات بورشة عمل تعليمية لصناعة الاكسسوارات مؤكدة أن هذه الورش تمنح التميز لجناح المجلس فى معرض الكتاب والذى يجعله الاختيار الأول للزائرات من الفتيات والسيدات

كما قامت الدكتورة نادية زخارى بزيارة جناح حلايب وشلاتين وابدت اعجابها الشديد بالمنتحات المعروضة به.

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