نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لطلبات التظلمات من نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة رسوم تقديم طلبات تظلم من مواد الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بـ٤٠ جنيها للمادة يشمل أسئلة المقالي فقط وللطالب حق الاطلاع على صورة نموذج الاجابة الخاص به في الموعد المحدد، ولا يوجد تظلمات في الأسئلة الإلكترونية.

وجاءت ضوابط التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم بالصف الأول والثاني الثانوي، على النحو الآتي:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من درجاتها".

2- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها فى المادة الواحدة، وذلك بناء على القرار الوزارى رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية لاطلاع الطالب على أوراق الامتحان الخاصة به للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

5- فى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

وأقرت الوزارة، أنه يمكن للطلاب التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول، بعد إعلان نتائجهم، وذلك لمدة 15 يوما بالإدارات التعليمية.

كما تشمل التظلمات أسئلة المقالي فقط وللطالب حق الاطلاع على صورة نموذج الاجابه الخاص به في الموعد المحدد، ولا يوجد تظلمات في الأسئلة الإلكترونية

أما الطلاب "الذين لم يأدوا امتحانات الكترونية وأدوا الامتحانات "ورقيًا" ومتظلمين من نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول :

1- عليهم التقدم بطلب "مراجعة أوراق إجابة" موجه إلى مدير الإدارة التعليمية التابعين لها، فى موعد غايته 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة رسميًا.

2- على الطالب أو ولى أمره أن يحدد فى الطلب المادة أو المواد المتظلم من نتيجتها والتى يرغب فى مراجعة أوراق إجابتها.

3- على الطالب أو ولى أمره تسديد مبلغ وقدره 40 جنيه فقط لا غير عن المادة الواحدة تورد طرف المسئول المالي بالمدرسة على القسيمة "123 ت.ع".