الكاتبة ياسمين مجدي:‏ فعاليات الأوقاف بجناح الطفل تأتي مكمله لدورها التثقيفي الهام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 11:25 صباحاً - في إطار البرنامج التثقيفي للطفل، واهتمامًا من وزارة الأوقاف ‏والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بقضايا المجتمع وفهمها فهمًا صحيحًا، ‏ومساهمة منها في وضع لبنة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالطفل وحقه في ‏الوعي والتثقيف، شاركت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب في الفعاليات التثقيفية ‏للطفل بالصالة المخصصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة ‏والخمسين، حيث أقيمت مساء الأحد 4/ 1/ 2024م فعالية تثقيفية جديدة بجناح الطفل، وكانت فعالية اليوم حول ‏كتاب: "أغرب من الخيال" ضمن سلسلة "رؤية" للنشء، بمشاركة الكاتبة الأستاذة/ ياسمين مجدي كاتبة الأطفال، وبحضور الدكتورة/ هدى حميد مدير عام التحرير والنشر، ومسئول ملف الطفل بوزارة الأوقاف، والشيخ إسلام محمد عضو إدارة التحرير والنشر، وبحضور جمع كبير من الأطفال، وأولياء الأمور، والزائرين للمعرض ولجناح الطفل.

كما تناول اللقاء عددًا كبيرًا من الموضوعات التثقيفية المتنوعة والمختلفة، إلى ‏جانب المسابقات المتنوعة، وخلال الفعالية وجهت الكاتبة الأستاذة/ ياسمين مجدي، الشكر لوزارة الأوقاف على البرامج العلمية والتثقيفية الرائعة التي تقدم لأول مرة للطفل، مؤكدة أن كتاب "أغرب من الخيال" يتحدث عن أغرب الحقائق في المخلوقات والكائنات، ‏والكتاب يقدم هذه المعلومات القيمة بصورة مبسطة وشيقة للأطفال‎ .‎

موضحة أن تقديم هذه المعلومات للناشئة ليس أمرًا سهلا، ولا يسيرًا، حيث يتطلب ‏جهدًا كبيرًا في انتقاء اللغة، والمضمون معًا؛ ليتمكن من تقريب هذه المعلومات ‏لأبنائنا وبناتنا بسهولة ويسر، مما يجعل منه مصدرًا للمعلومات العلمية، والثقافية شديدة التميز، ويرسخ لدى الأطفال طلاقة القدرة الإلهية، وإضافة حقيقية لمكتبة ‏الطفل.‏

كما أكدت الدكتورة/ هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر ومسئول ملف الطفل بالوزارة أن البرنامج التثقيفي ‏للطفل نجح في تقديم عدد كبير من الفعاليات، والتي تسهم في وضع لبنة ‏جديدة تهدف إلى الاهتمام بالطفل وحقه في الوعي والتثقيف وإلمامه بمستجدات العصر، والثقافة، وتنميته فكريًّا، وصقل مهاراته العلمية من خلال إصدارات الوزارة من سلسلة "رؤية" للنشء المعدة خصيصًا للأطفال والناشئة، وكذلك المحتوى المتنوع من ‏مجلة الفردوس، مع إتاحة الفرصة للأطفال المبدعين بالمشاركة بإبداعاتهم الفكرية بمجلة الفردوس، والفعاليات التي تنظمها الوزارة للأطفال، كما أكدت أن فعاليات الطفل مستمرة حتى نهاية المعرض الدولي.‏

وعلى هامش الفاعلية تم تكريم الكاتبة الأستاذة/ ياسمين مجدي، الكتابة المصرية لمشاركتها الفعالة في البرنامج التثقيفي للطفل، وفعاليات الطفل بالمعرض الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين كما تم توقيع الكتاب للفائزين في مسابقات الفعالية كما تم إلتقاط الصورة التذكارية.‏