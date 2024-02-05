محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.73%

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 11:26 صباحاً - اعتمد منذ قليل، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2024 بنسبة نجاح 88.73 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 80 ألفا و971 طالبا .

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للصم دور يناير 2024 بنسبة نجاح 73,81 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80,07 % وتقدم للامتحان 3853 طالب وحضر 3563 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للمكفوفين دور يناير 2024 بنسبة نجاح 72,73 %، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96,8 %، وبلغ عدد المتقدمين 125 طالبا .

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسى وتحقيق نتائج مشرفة .

ومن جانبه أوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2024 بلغ 82 ألف و 477 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى والانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسى .