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أحمد جودة - القاهرة - ظهرت الآن رسمي بنسبة نجاح 88،73% نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية.. تم الإعلان رسميًا عن نتائج الشهادة الإعدادية للصف الثالث بنسبة نجاح بلغت 88.73% في محافظة المنوفية، ضمن الإعلانات التي شهدتها عدة محافظات خلال الأيام القليلة الماضية، تم اعتماد نتائج هذه الشهادة لعام 2024 في 14 محافظة حتى الآن، ويتوقع الطلاب الحصول على نتائجهم عبر الروابط المخصصة، وسيتم نشر مواعيد إعلان النتائج الخاصة بالصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول في عام 2024 قريبًا.

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ظهرت الآن رسمي بنسبة نجاح 88،73% نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية

وفقًا لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، تم الإعلان عن استكمال تدقيق ورقات امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول من العام الدراسي 2024، وتم تسجيل الدرجات وإجراء التحقق النهائي بحيادية تامة من قبل الجهات المسؤولة في جميع الإدارات التعليمية.

وتأتي النتائج النهائية للطلاب عبر بوابة محافظة المنوفية الإلكترونية، ويمكن للطلاب الوصول إلى نتائجهم عبر الدخول إلى موقع نت واختيار المرحلة الإعدادية للشهادة، ويجب عليهم تحديد المحافظة المرتبطة بها، وإدخال رقم الجلوس الخاص بهم، ثم النقر على "عرض النتيجة" للتحقق من درجاتهم.

ويُؤكد الوكيل أن النتائج ستتم تأكيدها من قبل محافظة المنوفية في أقرب وقت ممكن، ويهدف ذلك إلى توفير وسيلة فعّالة للطلاب وأولياء الأمور لمتابعة تطور أداء الطلاب خلال الفترة الدراسية والتأكد من نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية

قال "محمود الفولي"، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية 2024 بعد انتهاء المراجعة النهائية في هذه الأيام، ويشير الوكيل إلى أنه سيتم اعتماد النتائج من قبل محافظ المنوفية وتوزيعها على جميع المدارس.

ومن المتوقع أن تظهر نتائج الشهادة الإعدادية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يجري حاليًا مراجعة الإجابات وتسجيل الدرجات خلال 3 أيام في الكنترول، ومن ثم ستكون متاحة في المدارس، ويُشير الوكيل إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية 2024 بلغ 83 ألف طالب وطالبة.

وتؤكد مؤشرات التصحيح أن نسب النجاح مرتفعة ومن المتوقع أن تتجاوز 75% في محافظة المنوفية، مما يعزز التفاؤل بالأداء الجيد للطلاب في هذه الدورة الامتحانية.