نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. "الصحفيين" تنظّم ندوة لمناقشة كتاب “الحرب الروسية الأوكرانية والنزاع على عرش العالم” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل عضو مجلس النقابة، اليوم الإثنين، ندوة لمناقشة كتاب "الحرب الروسية الأوكرانية والنزاع على عرش العالم".

يشارك في الندوة، الدكتور على أحمد جاد أستاذ العلوم السياسية، ونخبة من الباحثين المشاركين فى تحرير الكتاب، الذي يتناول تأثيرات الحرب على العالم اقتصاديًا، وسياسيًا، وإعلاميًا، وثقافيًا.

يدير اللقاء الكاتب الصحفي بدار الهلال محمد شلبي أمين، وذلك الساعة السادسة مساءً، في قاعة طه حسين بالدور الرابع.