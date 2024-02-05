ضبط 3 أشخاص لتعديهم على فردين ووفاة أحدهما خلال مشاجرة بالغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفرالزيات بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل) ونجل شقيقه "مصاب بجرح بالرأس"، مقيمان بدائرة المركز .

بالفحص تبين قيام 3 أشخاص بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام عُصى خشبية، فأحدثا إصابتهما التى أودت بحياة الأول خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات حول الجيرة .

عقب تقننين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة 3 عُصى خشبية، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.