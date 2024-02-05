أخبار مصرية

ضبط 3 أشخاص لتعديهم على فردين ووفاة أحدهما خلال مشاجرة بالغربية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفرالزيات بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل) ونجل شقيقه "مصاب بجرح بالرأس"، مقيمان بدائرة المركز .

 

بالفحص تبين قيام 3 أشخاص بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام عُصى خشبية، فأحدثا إصابتهما التى أودت بحياة الأول خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات حول الجيرة .

 

عقب تقننين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة 3 عُصى خشبية، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات .

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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