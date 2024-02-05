أمن المنافذ بالداخلية يضبط قضيتين تهريب نقد وهجرة غير شرعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 01:33 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 175 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 24 قضية فى مجال الأمن العام، وتنفيذ 182 حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.