مصرع "أمنية رجب" عضو مجلس النواب وإصابة 5 أخرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 01:33 مساءً - لقيت الدكتورة أمنية رجب، عضو مجلس النواب، فى محافظة المنيا، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، مصرعها، وأصيب 5 آخرين، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم الاثنين، بين سيارتين بالطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا، بالقرب مدخل دير العذراء بالشرقى القديم.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المركز إلى موقع الحادث، وتبين مصرع النائبة أمنية محمود رجب، 64 عاما، عضو مجلس نواب بمحافظة المنيا، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وأصيب 5 آخرين.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتم تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.