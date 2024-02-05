ظهرت الآن رسمي بالأسم link رابط الإعلان نتيجة إعدادية المنوفية Menoufia result 2024 الترم الأول

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أحمد جودة - القاهرة - بالأسم أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية

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يبحث طلاب وأولياء أمور المنوفية عن نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024، بالاستعلام عن النتيجة بواسطة الاسم ورقم الجلوس عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 – 2024.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

تختلف مواعيد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية من محافظة إلى أخرى، حسب استكمال أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وفي الظروف الطبيعية، يعلن عنها بعد مرور نحو 10 إلى 15 يومًا من انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الأول، ومن الممكن أن تظهر نتائج محافظة المنوفية يوم الخميس المقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة المنوفية

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة المنوفية عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية اضغط هنـــا .

الموعد الرسمي لإعلان نتيجة إعدادية المنوفية Menoufia result 2024 الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 المنوفية عبر منصة امتحانات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بالمنوفية، تقدم منصة امتحانات مصر، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة المنوفية، وكل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس في كافة إداراتها التعليمية، وجاءت كالتالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 المنوفية بالأسم ورقم الجلوس – إدارة الباجور التعليمية.

– إدارة الباجور التعليمية. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 المنوفية بالأسم ورقم الجلوس – إدارة تلا التعليمية.

– إدارة تلا التعليمية. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 المنوفية بالأسم ورقم الجلوس – إدارة شبين الكوم التعليمية.

نتائج الامتحانات.. نتيجة ثالثة إعدادي الترم الأول حصريًا عبر منصة امتحانات مصر

تقدم منصة امتحانات مصر، المتخصصة في عرض كل ما يخص سير العملية التعليمية والدراسية ومراجعة ليلة الامتحانات، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، أو التعليم الجامعي، ويمكنكم متابعة كل ذلك عبر منصة امتحانات مصر من خلال تبويب نتيجة الشهادة الإعدادية الخاص بالامتحانات.

الموعد الرسمي لإعلان نتيجة إعدادية المنوفية Menoufia result 2024 الترم الأول

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

ويأتي توزيع درجات الفصل الدراسي الأول 2024، محافظة المنوفية، للشهادة الإعدادية في المواد المُضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 30 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

ليكون بذلك مجموع المواد 120 درجة.

كما تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 المواد التي لا تضاف للمجموع وهي:

مادة التربية الدينية بـ40 درجة.

مادة التربية الفنية بـ20 درجة.

مادة الحاسب الآلي بـ20 درجة.

خطوات تقديم التظلم على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية