نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء توزيع تقسيمة مناهج الفصل الدراسي الثاني على المعلمين الأوائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مكاتب مستشار المواد الدراسية بتوزيع مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفوف النقل الدراسية والصف الثالث الأعدادي، على المدرسين الأوائل بالمدارس فى كل مادة دراسية.

وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه جاري توزيع مناهج الفصل الدراسي التاني على المعلمين الاوائل بالادارات التعليمية، لتوزيعها على المدارس.

وشدد المصدر، على التأكيد بالالتزام بالخريطة الزمنية وتوزيع المناهج نظرا لقصر المدة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، تابعا "وجود شهر رمضان وعيد الفطر"، فى منتصف الفصل الدراسي.

وكانت قد انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بكافة المراحل التعليمية، يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 من شهر يناير المنقضي 2024، وفقًا للجداول التي أقرتها مديريات التربية والتعليم.

وبدأت مديريات التربية والتعليم في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل والشهادة الاعدادية تباعًا.

