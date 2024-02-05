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أحمد جودة - القاهرة - يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024، في محافظة المنوفية بالأسم ورقم الجلوس، وذلك تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 – 2024، وظهور النتيجة في بعض المحافظات، ويمكن لطلاب المرحلة الإعدادية وأولياء الأمور، الاستعلام عن نتيجة إعدادية المنوفية الترم الأول 2024 بـ الاسم أو رقم الجلوس من خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة المنوفية

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 المنوفية عبر منصة امتحانات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بالمنوفية، تقدم منصة امتحانات مصر، رابط نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة المنوفية، وكل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس في كافة إداراتها التعليمية، وجاءت كالتالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 المنوفية بالأسم ورقم الجلوس – إدارة الباجور التعليمية.

– إدارة الباجور التعليمية. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 المنوفية بالأسم ورقم الجلوس – إدارة تلا التعليمية.

– إدارة تلا التعليمية. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 المنوفية بالأسم ورقم الجلوس – إدارة شبين الكوم التعليمية.

رابط نتيجة إعدادية المنوفية Menoufia result 2024 الترم الأول

نتائج الامتحانات.. نتيجة ثالثة إعدادي الترم الأول حصريًا عبر منصة امتحانات مصر

تقدم منصة امتحانات مصر، المتخصصة في عرض كل ما يخص سير العملية التعليمية والدراسية ومراجعة ليلة الامتحانات، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، أو التعليم الجامعي، ويمكنكم متابعة كل ذلك عبر منصة امتحانات مصر من خلال تبويب نتيجة الشهادة الإعدادية الخاص بالامتحانات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

يختلف موعد إعلان النتيجة من محافظة إلى أخرى، وذلك حسب انتهاء أعمال التصحيح، ورصد الدرجات، والمراجعات اللازمة، واعتمادها من محافظ الإقليم، ولكن في الظروف الطبيعية يكون موعد اعتماد نتيجة الاعدادية وظهورها عقب انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بما يقرب من 10 أيام إلى 15 يومًا، وذلك بأقصى تقدير، لذلك يمكن أن يكون موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية يوم الخميس المقبل.

رابط نتيجة إعدادية المنوفية Menoufia result 2024 الترم الأول

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

ويأتي توزيع درجات الفصل الدراسي الأول 2024، محافظة المنوفية، للشهادة الإعدادية في المواد المُضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 30 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

ليكون بذلك مجموع المواد 120 درجة.

كما تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 المواد التي لا تضاف للمجموع وهي: