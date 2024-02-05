وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يناقشان خطة الدعوة وشئون القرآن بالمحافظة خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 02:29 مساءً - في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد استقبل معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيادة اللواء/ محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين 5 / 2 / 2024م بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة خطة الدعوة والمساجد وشئون القرآن بالمحافظة خلال شهر رمضان القادم .

حيث تم الاتفاق على عمل مسابقة قرآنية مشتركة بين الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد بجوائز قدرها (200) ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة .

كما تم الاتفاق على فتح مركز جديدلإعداد محفظي القرآن الكريم بمدينة الداخلة بداية من العام الدراسي القادم .