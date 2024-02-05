وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاق تعاون بين جامعة القاهرة ”الفرع الدولي”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 02:29 مساءً - شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاق تعاون بين جامعة القاهرة "الفرع الدولي" وجامعة إيست لندن، لاستضافة برامج دولية بالتعاون بين الجامعتين في مجال الاقتصاد والتمويل والتسويق الرقمى، بحضور د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ود. شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ووفد من جامعتي القاهرة "الفرع الدولي" وجامعة إيست لندن، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير أن هذا التعاون يأتي تعميقًا لعلاقات التعاون القوية بين الجامعات المصرية وجامعة إيست لندن، مشيرًا إلى الاتفاقيات والبروتوكولات المُثمرة التي وقعتها جامعة إيست لندن مع العديد من الجامعات المصرية من بينها (الإسكندرية الأهلية، والمنصورة الجديدة، والمنصورة الأهلية)؛ لإتاحة درجات علمية مُزدوجة لافتًا إلى أن جامعة إيست لندن تتميز بالتركيز على دعم مواهب الطلاب وتزويدهم بالقدرات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأكد الوزير على متابعة سياسة الوزارة بالاهتمام الكبير بتدويل منظومة التعليم العالي المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات ذات السُمعة المُتميزة عالميًا، والارتقاء بالمؤسسات التعليمية الدولية لمصاف نظيراتها الدولية، وجعل مصر قِبلة لتقديم الخدمات التعليمية فى المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وأشار د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها مؤسسات التعليم العالي على مدار العشر سنوات الماضية للوصول بتنافسية الجامعات المصرية إلى العالمية ودعم الشراكات الدولية مع الجهات الأجنبية ذات الصلة، والتوسع فى تأسيس درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة.

ومن جانبه، قدم د. محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، الشكر للوزير لاستضافة ورعاية توقيع هذا الاتفاق، مؤكدًا أنه يأتى تماشيًا مع تطبيق الجامعة لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023، وتحقيق مبدأ المرجعية الدولية، كما يأتي في ضوء حرص جامعة القاهرة على تعميق دورها الدولي ومواصلة عقد شراكات ودرجات علمية مزدوجة للتدريس بالفرع الدولى للجامعة.

واستعرض د. محمد العطار مساعد رئيس الجامعة للفرع الدولي، ما حققته جامعة القاهرة بإنشاء هذا الفرع، حيث يضم 18 برنامجًا (10 برامج لمرحلة البكالوريوس، و8 برامج للدراسات العليا)، بالشراكة مع جامعات دولية مرموقة ومعتمدة دوليًا، مشيرًا إلى الجهود التى قامت بها الجامعة لتعزيز التعاون الدولي خاصة مع دول (اليابان، والصين، وألمانيا، وفرنسا، وغيرها)، وتدشين برامج دراسية حديثة تُلبي احتياجات المستقبل مثل (الذكاء الاصطناعى والروبوت والطاقة الجديدة والمتجددة، ريادة الأعمال).

ومن جانبها، عبرت البروفيسور/ أماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن عن سعادتها بالانتقال بالتعاون مع الجامعات المصرية لمستوى أكبر، وتوقيع مزيد من اتفاقات الشراكة مع الجامعات المصرية، مشيرة إلى تركيز جامعة إيست لندن فى البرامج التى تقدمها على البرامج الدراسية التى يحتاجها المستقبل وتؤهل الخريجين لخدمة مُتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومدهم بالمهارات التى تجعلهم قادرين على دفع وتنمية اقتصاد بلادهم.

وأعرب د. حسن عبدالله الرئيس الأكاديمى للجامعة عن سعادته بهذا الاتفاق، الذى يمثل تعاونًا فى برامج دراسية حيوية للمستقبل، وتأهيل الطلاب باحتياجاتهم من مهارات وخبرات علمية تؤهلهم لسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، ولخدمة الاقتصاد.

ويتضمن الاتفاق استضافة 19 برنامجًا دوليًا بالتعاون بين جامعة إيست لندن، وكلية التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، يكون مقرها الفرع الدولى للجامعة في تخصصات (الاقتصاد، والمحاسبة، والتمويل، والبنوك، وإدارة المخاطر، والتسويق الرقمي)، بالإضافة إلى درجة الماجستير فى مجالات الأمن السسبراني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعى والميكنة وأنظمة الطائرات الموجهة عن بُعد)، ويمنح البرنامج شهادة دولية من جامعة إيست لندن، ومن المُقرر أن يبدأ البرنامج اعتبارا من سبتمبر 2024.

وقع اتفاق التعاون، د. محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، والبروفيسور/ أماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن.

حضر الاجتماع من جامعة القاهرة، د. محمد العطار مساعد رئيس جامعة القاهرة للشؤون الأكاديمية للفرع الدولى، ود. هبة نوح مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية للفرع الدولي، ود. محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، د. لبنى فريد عميد كلية التجارة، ود. حنان حسين عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، د. هايدي بيومي مديرة مكتب التعاون الدولي.

وحضر من جامعة إيست لندن، البروفيسور/ أماندا برودريك رئيس الجامعة، ود. حسن عبد الله الرئيس الأكاديمي، ود. بول مارشال نائب مستشار للمشاريع والتوظيف، ود. ديفيد ماكروي مساعد الشراكات والتعاون الدولي، ود. إيمي روجرسون كبير أعضاء هيئة التدريس، ود. أروى محمد هانى منسق العلاقات الدولية.