رئيس هيئة الرعاية الصحية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات ومدراء الإدارات في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 02:29 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات هيئة الرعاية الصحية لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك ويطمئن على مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والمبادرات الصحية والتوعوية بمحافظات تطبيق المنظومة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بإطلاق النسخة الثالثة من مبادرة الهيئة "رمضان بصحة لكل العيلة" للمتابعة الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز الصحة العامة وتسهيل وصول المواطنين للخدمات الصحية في المحافظات الست

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشدد على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين في محافظات تطبيق منظومة هيئة الرعاية ويؤكد: تحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين هو الهدف الأسمى لنا والدافع الأساسي لتقديم خدمات بأعلى معايير الجودة والفعالية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد التزام الهيئة باستمرار تحسين تجربة الرعاية الصحية للمواطنين ويؤكد أهمية التواصل المباشر مع المواطنين لفهم احتياجاتهم والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم لتعزيز الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع قيادات ومدراء الإدارات المختلفة في الهيئة لمتابعة سير العمل ومناقشة آخر مستجداته، وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وناقش الاجتماع، تعزيز خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمواطنين في محافظات تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية الست "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، بالإضافة إلى تسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة في تلك المحافظات بالمنازل.

وفي ذات السياق، تابع الدكتور أحمد السبكي، استعدادات الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك توافر الأرصدة الكافية والمخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، والمبادرات الصحية والتوعوية للمرضى.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، بإطلاق النسخة الثالثة من مبادرة هيئة الرعاية "رمضان بصحة لكل العيلة" للمتابعة الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان المبارك،وتسليمهم الأدوية بالمنازل، بهدف تعزيز الصحة العامة وتسهيل وصول المواطنين للخدمات الصحية في محافظات تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية سالِفة الذِكر.

وشدد الدكتور أحمد السبكى، على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين بما يشكل ركيزة أساسية لجميع محاور عمل الهيئة، مؤكدًا أن تحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين هو الهدف الأسمى للهيئة، والافع الأساسي لتقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة والفعالية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، مؤكدًا التزام الهيئة بتحسين تجربة الرعاية الصحية للمواطنين، والسعي لتحقيق تواصل أفضل مع المرضى من خلال توظيف حلول متطورة ومبتكرة، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع المجتمع، حيث يسعى قطاع الرعاية الصحية إلى فهم احتياجات الناس والاستماع إلى أفكارهم وآرائهم لتعزيز الخدمات الصحية المرتكزة حول المريض وتلبية احتياجات وتطلعاته نحو الحصول على أفضل خدمة ورعاية صحية متواكبة مع أحدث التطورات والمعايير العالمية.