نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذكرى معجزة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الثابتة الراسخة في وجدان الأمة، سائلًا الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادته وعلى الشعب المصري كله وعلى الأمتين العربية والإسلامية وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تقيم احتفالها بذكرى الإسراء والمعراج بعد غدٍ الأربعاء 7 فبراير 2024م بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، عقب صلاة العشاء.