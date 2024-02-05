وزيرالأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يناقشان خطة الدعوة وشئون القرآن في رمضان

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء/ محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين 5 / 2 / 2024م بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة خطة الدعوة والمساجد وشئون القرآن بالمحافظة خلال شهر رمضان القادم، في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد.

حيث تم الاتفاق على عمل مسابقة قرآنية مشتركة بين الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد بجوائز قدرها (200) ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة.

كما تم الاتفاق على فتح مركز جديدلإعداد محفظي القرآن الكريم بمدينة الداخلة بداية من العام الدراسي القادم.