نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد الآثار حول انفراد "دوت الخليج" بنشر فيديو سقارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفردت بوابة دوت الخليج الإلكترونية بنشر فيديو من داخل منطقة آثار سقارة يسجل لحظات من ترتيب عدد من القطع الأثرية والتي تم حملها في قفص بلاستيكي، مع توجيهات بإحضار عدد من التماثيل ليتم وضعها في مكان ما، حيث تساءلت “دوت الخليج” كيف يتم معاملة الآثار بهذه الطريقة ومن أين أتت؟ لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وكانت دوت الخليج قد حصلت على الفيديو من أحد مصادرها داخل المجلس الأعلى للآثار، والذي قال إن الفيديو تم التقاطه أول أمس السبت أثناء التجهيز والإعداد لتصوير فيلم مع قناة ما.

ولأن حق الرد مكفول فقد أوضحت منطقة آثار سقارة بشكل قاطع أنه لا يتم تصوير أي أفلام في الوقت الحالي، وأن الفيديو ملتقط في عام 2020 بمناسبة الاحتفالات بيوم التراث العالمي، أثناء فترة كورونا، حيث صدرت توجيهات وزير السياحة والآثار السابق الدكتور خالد العناني بعمل مؤتمر بارز في سقارة لعرض آخر مكتشفاتها كدليل على استقرار الوضع السياحي والأثري في تلك الفترة.

وقال أحد مسؤولي الآثار في سقارة، إننا حريصون كل الحرص على كل قطعة أثرية يتم عرضها، والأمر كان يتم في إطار تجهيز ترابيزات وفتارين العرض لزوم المؤتمر الصحفي للإعلان عن أحد الاكتشافات الأثرية في سقارة بتلك الفترة الحرجة بتاريخ مصر، وهي فترة كورونا.

وبمراجعة الفيديو الذي حصلت عليه دوت الخليج، مع الفيديو المنشور على صفحة وزارة السياحة والآثار في 19 أبريل 2020م، مع تعليق «تفاصيل الكشف الذي تم الإعلان عنه أمس ضمن احتفالات بيوم التراث العالمي».. نجد تشابه ما بين القطع الأثرية التي ظهرت في المقطعين، مما يرجح ما قاله مسؤولي الآثار من أن الفيديو قد يرجع لعام 2020م، ولمشاهدة فيديو الوزارة اضغط هنا

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