سفارة فلسطين تنظم فعاليات عديدة بمعرض الكتاب لنشر التراث الثقافي الفلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 03:36 مساءً - أكد ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في القاهرة، أن فلسطين متواجدة بشكل مكثف في فعاليات العام الراهن لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الـ55؛ وأنها نظمت العديد من الفعاليات لنشر التراث الثقافي الفلسطيني .

وقال الناجي على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 - "إن جناح دولة فلسطين يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب سنويا"؛ لافتا إلي أن العام الجاري استثنائيا سواء كان في التنظيم أو المحتوى أو المضمون الذي يعكس دور مصر القيادي .

وأشاد بالدورة الـ 55 لمعرض القاهره الدولي للكتاب، متوجها بالشكر والتقدير لوزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للكتاب والقائمين عليها، كما أضاف " أن الشعب المصري أظهر خلال فعاليات المعرض مساندته ودعمه للقضية الفلسطينية، الأمر الذي نعتاد عليه من المصريين".

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس .

وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، وفيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.