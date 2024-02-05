خبر يسعد الملايين.. زيادة معاشات تكافل وكرامة قريبًا بمناسبة شهر رمضان المبارك 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بشرى سارة لجميع المواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة، حيث يتم رفع قيمة تلك المعونة بداية من شهر رمضان المقبل، وجاء ذلك القرار مساهمة من الحكومة المصرية في رفع مستوى معيشة الفرد، من أجل القدرة على شراء جميع مستلزمات الأسرة، إليكم تفاصيل الخبر والرابط المباشر لموقع وزارة التضامن الاجتماعي.

قرار زيادة معاشات تكافل وكرامة

تم الإعلان في الفترة الماضية عن مجموعة من القرارات الهامة الخاصة بمشروع تكافل وكرامة وكان من أولوياته هو زيادة الحد الأدنى للمعاشات الخاصة بتكافل وكرامة وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وجاء هذا الإعلان بناءً على قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، هذا وقد تم الإعلان عن بدء صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر فبراير منذ صباح يوم الخميس.

طريقة الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة

وضعت الحكومة المصرية رابط مباشر من أجل التقديم في معاش تكافل وكرامة، بالإضافة الى الاستعلام عن أسماء المقبولين، تسهيلًا على المواطنين في الاستعلام من خلال خطوات سهلة وبسيطة وهي: