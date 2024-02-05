شبورة مائية وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 04:36 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس التي تشهدها البلاد غدًا الثلاثاء.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن غدًا يشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فضلا عن تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 ، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.