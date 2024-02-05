محمد فايز فرحات بمعرض القاهرة للكتاب: أزمة غزة أضرت بهيبة الأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 04:37 مساءً - قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأزمة في قطاع غزة ساهمت في أضرار قواعد النظام الدولي، وحرية التجارة وكذلك العولمة وهيبة الأمم المتحدة.

وأوضح فرحات خلال ندوة عقدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان "مستقبل الدور المصري في القضية الفلسطينية" اليوم الإثنين، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى نسخته الـ55، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الأزمة في قطاع غزة لإيصال رسالة واضحة بأنها هي القوى الرسمية لحماية الأمن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وتستخدمها أيضا من أجل إعادة هيبتها وردع إيران.

وتحدث خلال الندوة، اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، والدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الإستراتيجية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، و الدكتور محمد أبو مطر رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الأزهر، و الدكتور صبحي عسيلة عضو الهيئة الاستشارية ورئيس وحدة الرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية.