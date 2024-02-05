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بقيمة 11 مليون جنية.. ضبط 25 قضية "تجارة عملة" خلال 24 ساعة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 04:37 مساءً - أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 25 قضية اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بـحوالى 11مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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