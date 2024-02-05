هانى لبيب فى ندوة بمعرض الكتاب: بعد 30 يونيو نزلت المواطنة حيز التنفيذ على أكثر من مستوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 04:37 مساءً -

قال هانى لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ، إن الكلام عن المواطنة حساس وشائك، فقبل ثورة 30 يونيو كانت المواطنة موجودة فى القانون لكن لا تجد اهتمام على أرض الواقع، لكن بعد 30 يونيو نزلت المواطنة حيز التنفيذ على أكثر من مستوى، فعندما نجد رئيس الجمهورية يزور فتاة تم التحرش بها ليعتذر لها فهو أمر لم نراه من قبل كتأكيد على المواطنة.

وأضاف رئيس تحرير موقع مبتدأ أن المواطنة أخذت شكل جديد من فلسفة الحقوق للكل دون إقصاء أو استبعاد أو تهميش لأى فرد يحمل الجنسية المصرية، مشيراً إلى أن هناك مفهوم فى غاية الخطورة للمواطنة تم تسريبه وهو أن المواطنة تخص المسلمين والمسيحيين، لكن الدين هو نقطة ضمن تسع نقاط تتضمنهم المواطنة والفكرة أن كلنا مصريين دون تمييز فى اللون أو الجنس أو الدين وهكذا.

جاء ذلك خلال ندوة "رواد المواطنة في مصر" الدكتور محمد حسينى الحلفاوى، اليوم الاثنين، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بدورته الـ55 بمركز المعارض بالتجمع الخامس بحضور نخبة من الأساتذة في مجال الصحافة المصرية، على رأسهم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والكاتب الصحفى هانى لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ، والكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور.

من جانبه قال الكاتب والباحث محمد حسينى الحلفاوى، إن فكرة إبراز المواطنة فى كتابه "رواد المواطنة في مصر" إن المواطنة هى سفينة نوح التى تحمي الأوطان لذلك تعتبر قضية أمن قومي، مشيرا إلى أن الجميع شاهد ما حدث فى عام 2011 وعاصرنا مخططات تفتيت الدول العربية إلى طوائف لولا أن جاءت ثورة 30 يونيو لتنقذ البلد من كل هذه المخططات الكارثية.