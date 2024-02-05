قبل التطبيق الشهر المقبل.. تعرف الأن على تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - منذ إعلان الحكومة المصرية عن زيادة الايجار القديم تبعا للقانون الذى نصت عليه، أخذ الجميع ملاك ومستأجرين يتساءلون عن موعد تلك الزيادة وقيمتها، حيث نصف هذا القانون أصحاب العقارات والمحلات التجارية المستأجرة لمساعدتهم في أخذ حقوقهم في ظل ارتفاع الأسعار الذى يشهدها العالم يومًا بعد يوم، إليكم تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.

تفاصيل زيادة الإيجار القديم

نص قانون الايجار القديم بعد تعديله على إن تكون قيمة الإيجار تعادل خمسة أمثال القيمة السارية، مع زيادة سنوية تصل إلي 15% ، ويجب إن يلتزم المستأجر بإخلائه للمكان في اليوم التالي للمدة المبنية تبعا للمادة رقم 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناعه عن ذلك يكون للمالك الحق في رفع قضية بالمحكمة لإصدار أمر بطرد الممتنع بدون المطالبة بالتعويض.

تصنيف سكن الإيجار القديم لفئات

هذا وقد قام ملاك العقارات بتصنيف السكن إلى ثلاث فئات وهم راقي، متوسط وشعبي أو اقتصادي، وأن يدفع المستأجر سعر السكن الراقي تماشيا مع سعر الايجار في الأسواق الحالية ، وأشار المستشار أحمد جاد إن هدف لجنة تصنيف السكن هو ضبط اسعار الإيجارات بحيث لا يكون هناك تدرج بين الثلاث فئات.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية

أكد المستشار مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في حوار تلفزيوني له إن قيمة الوحدة الإيجارية للسكن يجب إن تكون ألف جنيه كحد أدنى لمدة تستمر لثلاث سنوات، من ثم ذلك يتم كتابة عقد إيجار جديد.