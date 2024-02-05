الأوقاف تنظم أكثر من 550 ندوة خلال شهر فبراير الجاري حول قضايا السكان والصحة

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أحمد جودة - القاهرة - تنظم وزارة الأوقاف أكثر من (550) ندوة خلال شهر فبراير الجاري حول قضايا السكان والصحة الإنجابية، وذلك في إطار دور الوزارة العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي إطار التعاون مع وزارة الصحة والسكان وذلك على النحو التالي: https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/نهائي-ندوات-القضية-السكانية-والصحة-الإنجابية-فبراير-2024م.pdf