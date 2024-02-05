نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار فعاليات مبادرة "دوّي" لتمكين الفتيات بالجيزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى - بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة فعاليات مبادرة "دوّى" لتمكين الفتيات بمركزى شباب جزيرة الذهب التابع لإدارة شباب جنوب الجيزة وخارطة عاصم التابع لإدارة شباب بولاق الدكرور على مدار يومي 4 و5 فبراير 2024.

حيث تُنفَذ المبادرة فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية -المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات- "دوّى" وتهدف إلى التعرف على تجارب الآخرين من خلال الاستماع إلى قصصهم الواقعية التى مروا بها ومن وحي هذه القصص تستلهم الفتيات أساليب جديدة فى مواجهة الحياة، كما أنها تكشف عن القدرات الكامنة بداخلهم مما يساعد على أخذ قرارات تحسن من الواقع وتنير المستقبل.

حيث أدار فعاليات المبادرة مدربين متخصصين بوزارة الشباب والرياضة من خلال الحديث عن عدة ركائز أساسية منها:

التعريف بالمبادرة ومعنى كلمة "دوّى"، شرح عناصر المبادرة (التعبير، المهارات، الخدمات) ومحاور الحوار المجتمعي الأربعة، كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات لعمل دائرة حكي والاستماع إلى المشكلات التى تواجههم بهدف مواجهتها والتوصل إلى حلول لها.

ويأتى هذا تحت رعاية انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات إيمان عبدالجابر وكيل الوزارة – رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل الوزارة - مدير المديريه وإشراف ومتابعة عادل فهمي وكيل المديرية للشباب، محمد يوسف مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، رحاب على مدير إدارة شباب بولاق، د ناصر الشريف مدير إدارة شباب جنوب الجيزة.

تنفيذ إدارة البرلمان والتعليم المدنى، إشراف تنفيذي د محمد جمعة، ومحمد مصطفى، تدريب.. بسنت يحى وآية عصام.

مبادرة "دوّي" لتمكين الفتيات بالجيزة

مبادرة "دوّي" لتمكين الفتيات بالجيزة

مبادرة "دوّي" لتمكين الفتيات بالجيزة

مبادرة "دوّي" لتمكين الفتيات بالجيزة

مبادرة "دوّي" لتمكين الفتيات بالجيزة

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مبادرة "دوّي" لتمكين الفتيات بالجيزة

مبادرة "دوّي" لتمكين الفتيات بالجيزة

مبادرة "دوّي" لتمكين الفتيات بالجيزة