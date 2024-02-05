نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 مطالب أبرزها زيادة المرتبات.. تفاصيل الاجتماع الشهري للجنة النقابية بـ "الوفد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل، اجتماعها الشهري، اليوم 5 فبراير 2024؛ لمناقشة عدد من النقاط المُثارة في المؤسسة خلال الفترة الأخيرة.

وناقشت اللجنة النقاط التالية:

1- استثناء المراسلين والزملاء المعينين الجدد من قرار تطبيق الـ800 جنيه.

2- آلية تطبيق الـ900 جنيه المجدولة زمنيا للوصول للحد الأدنى للأجور.

3- خطوات التطوير التي اتخذتها الإدارة في الفترة الأخيرة، دون مشاركة اللجنة النقابية وفقًا للقانون.

4- البحث عن إجابة عن مصير الدور العلوي مقر البوابة الإلكترونية سابقًا، وهل سيتم استخدامه في مشروع كنوع من تطوير الموارد المالية للمؤسسة.

5- بحث قرارات الإنذار بالفصل الموجه لعدد من الزملاء.

6- بحث تأجيل انتخابات مجلس الإدارة لحين تجهيز اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات.

7- بحث الدفع بزميلين من أعضاء اللجنة النقابية لانتخابات مجلس الإدارة.

وبناءً على مناقشات استمرت ما يقرب من 3 ساعات، طالبت اللجنة بالآتي:

أ- تطبيق الـ800 جنيه على المراسلين والزملاء المعينين الجدد دون استثناء.

ب- تطبيق الـ900 جنيه المجدولة زمنيًا للوصول للحد الأدنى للأجور لجميع الزملاء دون استثناء.

ج- التحفّظ على قرار تطبيق بصمة الانصراف بالجريدة الورقية؛ حيث يتنافى مع طبيعة العمل الصحفي، ودون مشاركة اللجنة النقابية.

د- في حالة استخدام الدور العلوي مقر البوابة الإلكترونية سابقًا في مشروع تطوير الموارد المالية، يجب أن يكون وفق إطار قانوني، يضمن أحقية المؤسسة في التصرف فيما تملك وقتما تشاء، لعدم المساس بممتلكات المؤسسة.

ه- بعد استشعار القلق مما يُحاك فيما يخص انتخابات مجلس الإدارة، قررت اللجنة ترشيح إثنين من اللجنة النقابية، وناشدت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في عملية الانتخابات، وتعيين لجنة مُشرفة عليها.

و- نشر لائحة الجزاءات المُقرر العمل بها، قبل توجيه إنذارات بالفصل للزملاء.