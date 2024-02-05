نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة إعدادية المنيا الترم الأول Minya results.. مبروك النجاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 في محافظة المنيا، باستخدام الاسم ورقم الجلوس، يأتي هذا الاستعلام تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لطلاب المرحلة الإعدادية وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام بسهولة عن نتيجة إعدادية المنيا للترم الأول 2024.

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا الترم الأول برقم الجلوس 2024

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية ٧٤،٢٦%، وذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

من جانبه، قال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ ١٠٤٤٣٢ طالبًا، حضر منهم ١٠١٣٨٦ طالبًا، وبلغت نسبة النجاح ٧٤،٢٦%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة المنيا

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة المنيا عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية اضغط هنـــا .

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 المنيا عبر منصة امتحانات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بالمنيا، تقدم منصة امتحانات مصر، رابط نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة المنيا، وكل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس في كافة إداراتها التعليمية.

نتائج الامتحانات.. نتيجة ثالثة إعدادي الترم الأول حصريًا عبر منصة امتحانات مصر

تقدم منصة امتحانات مصر، المتخصصة في عرض كل ما يخص سير العملية التعليمية والدراسية ومراجعة ليلة الامتحانات، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، أو التعليم الجامعي، ويمكنكم متابعة كل ذلك عبر منصة امتحانات مصر من خلال تبويب نتيجة الشهادة الإعدادية الخاص بالامتحانات.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

ويأتي توزيع درجات الفصل الدراسي الأول 2024، محافظة المنيا، للشهادة الإعدادية في المواد المُضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 30 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

ليكون بذلك مجموع المواد 120 درجة.

كما تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 المواد التي لا تضاف للمجموع وهي: