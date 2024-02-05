وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعى إسرائيلي مكثف فى منطقة السرايا بقطاع غزة

في غضون ذلك، اتهم الهلال الأحمر الفلسطيني، قوات الاحتلال بإطلاق النار تجاه مقارها ومستشفى الأمل بخان يونس لإجبار النازحين على إخلائهما، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

كان رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي، قال إن أكثر من 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أطفال ونساء، مؤكدا ان الوضع في شمال غزة كارثيا حيث تم توثيق حالات وفاة جراء العطش والجفاف.

وأفاد إعلام فلسطيني، بسقوط 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.